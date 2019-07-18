İstanbul'da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için şehrin çeşitli bölgelerinde eğlence düzenleyenler oluyor. Ancak bu kez magandalar sınır tanımadı ve ortaya istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

MAGANDALAR SOKAĞA İNDİ

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü bir grup, akşam saatlerinde asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa indi.

HAVAYA ATEŞ AÇAN İKİ MAGANDA

Meşaleler yakarak eğlenen grubun arasından bir süre sonra eli silahlı iki maganda ortaya çıktı ve havaya ateş açtı. Asker arkadaşlarını havaya fırlatan magandalar kimsenin canını düşünmeyerek silah atmaya devam etti.

İstanbul'da asker uğurlarken havaya ateş açtılar ViDEO

TÜNELDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bir başka grup ise pazar günü Çekmeköy'de adeta terör estirdi. Konvoy halinde trafiğe çıkan grup, Taşdelen Tüneli’ni trafiğe kapattı. Dakikalarca kapanan trafik nedeniyle tünelde uzun kuyruklar oluştu.

TRAFİKTE MAGANDA ŞOV

Tünelden çıkan magandalar ardından trafikte otomobil ve motosikletle patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında havai fişek attı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR

Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kişileri yakalamak için ise çalışmalarına başladı.