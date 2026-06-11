İstanbul'da ATM'ler üzerinden sahte dolar vurgununa 18 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ATM'ler aracılığıyla piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiası üzerine soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

PİYASAYA 102 BİN SAHTE DOLAR SÜRDÜLER

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin farklı bankalara ait ATM'lere sahte 50 dolar banknotları yatırarak sistemi kullandıkları tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, toplam 102 bin 750 dolar tutarındaki sahte paranın ATM'ler üzerinden sisteme sokulduğu, daha sonra farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında ATM'lere ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini gizlemek amacıyla şapka, gözlük ve maske kullandıklarını tespit edildi.

Çalışmaların ardından İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun ilk aşamasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi.

İlk etapta 9 olan gözaltı sayısı yeni isimlerin yakalanmasıya 23'e yükseldi.

23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 18'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.