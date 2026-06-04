İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan sürücü kaçtı
Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparken, sürücü ile yanındaki yolcu hızla olay yerinden uzaklaştı.
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İstanbul Sultangazi'de ilginç bir kaza meydana geldi.
İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde içerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan inerek farklı yönlere koşarak olay yerinden uzaklaştı.
KAZA KAMERADA
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin aydınlatma direğine çarptığı ve araçta bulunan kişilerin olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)