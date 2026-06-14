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İstanbul'da bariyerlere çarpan midibüs devrildi

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs bariyerlere çarparak devrilirken yaralanan 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA DHA
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İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda korkunç kaza... 

TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkii Gazi kavşağında Osman A.'nın kullandığı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR CAMLARI KIRDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı.

İtfaiye ekipleri ise midibüsün içerisindeki yolcuları camları kırarak kurtardı.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 1'i çocuk olmak üzere yaralandığı belirlenen 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Şoför Osman A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, midibüsün kaldırılmasının ardından yoldaki trafik tekrar normale döndü. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)