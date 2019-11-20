İstanbul'da başörtülü kadına saldırı kameralara yansıdı

Beşiktaş’ta yolda yürüyen başörtülü bir kadın, karşıdan gelen başka bir kadının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan Ş.N.E'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, saldırganı gözaltına aldı.

TEPKİ GÖSTERENLERE DE SALDIRDI

Geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Beşiktaş’ta meydana gelen olayda, öğretmenlik yapan Ş.N.E, evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımdan yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı.

Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acısıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren erkek bir şahsa da saldırdı.

Yoldan yürüyen kadını yumrukladı VİDEO

ARAÇ DEĞİŞTİREREK UZAKLAŞTI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şahsın Berrak K. olduğunu tespit etti. Saldırgan kadının gidiş istikametine göre yapılan kamera çalışmasında birçok ulaşım aracı değiştirdiği öğrenildi. Ekipler, Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda gözü dönmüş kadını, Büyükçekmece İlçesi’nde yakalandı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Yakalanan kadın ''Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'' kapsamında gözaltına alındı. Berrak K.’nin polis merkezinde sorgusunun devam ettiği yarın ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

''BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞUM İÇİN SALDIRDI''

Öğretmen Ş.N.E, şikayet dilekçesinde, yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsın başörtülü olduğundan ötürü kendisine saldırdığını beyan ederek şikayetçi oldu.