İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik tedbirleri kapsamında saat 10.00 itibarıyla Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

İstiklal, Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer ve Galip Dede caddeleri trafiğe kapalı olacak.

Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Akyol, Halas ve Nuri Ziya sokakları da trafiğe kapatılacak.

Selime Hatun Cami, Çiftevav ve Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddeleri, gerek duyulması halinde trafiğe kapatılabilecek.

Sürücüler İçin Alternatif Güzergahlar

Beyoğlu’nda Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bülent Demir, Bahriye, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Evliya Çelebi, Akağalar, Kurtuluş, Elmadağ, Abdulhak Hamit ve Dolapdere Taksim caddeleri; Barbaros ve Piyalepaşa bulvarları ile Melek Sokak alternatif olarak kullanılabilecek.

Şişli’de trafik akışının sağlanması için Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Kadırgalar, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddeleri alternatif güzergah olarak belirlendi.