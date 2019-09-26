İstanbul'da bir deprem daha

2Cumhurbaşkanlığı Kupası Efes'in
35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek şampiyon oldu.
3AFAD’dan sosyal medya uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul’daki depreme ilişkin sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesini istedi.
4İstanbul'dan o an videoları
Büyük depremin yaşandığı sıralarda bazı ev ve iş yerlerinde depreme yakalananların tepkisi kameralara yansıdı.
5Celal Şengör'ün deprem analizi
İstanbul'da son yıllarda olan depremleri yorumlayan Celal Şengör, Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda fay hattının hareket etmemesinin çok tehlikeli olduğunu söyledi.
6Deprem anında makineleri tutan işçi
Bahçelievler’de bir tekstil fabrikasında çalışan Nurettin Ünal, deprem anında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı.