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İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da saat 23.20 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

AA | 26.09.2019 - 23:30..
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İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da saat 23.20 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Ayrıntılar gelecek...

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