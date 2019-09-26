İstanbul'da bir deprem daha

35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek şampiyon oldu.

Büyük depremin yaşandığı sıralarda bazı ev ve iş yerlerinde depreme yakalananların tepkisi kameralara yansıdı.

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Celal Şengör'ün deprem analizi

İstanbul'da son yıllarda olan depremleri yorumlayan Celal Şengör, Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda fay hattının hareket etmemesinin çok tehlikeli olduğunu söyledi.