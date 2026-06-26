İstanbul'da bir şahıs, tartıştığı motosikletli sürücüye çarpıp kaçtı

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İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün yanından hızla geçen başka bir motosikletli, kısa bir süre sonra aniden dönüş yaptı.

Arkadan gelen motosiklet sürücüsü ise kornaya basarak tepki gösterdi.

KÜFRETTİ, BİLEREK ÇARPTI VE KAÇTI...

İki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma sırasında saldırgan, küfrederek motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki sürücü arasında yaşanan tartışma ile saldırganın motosiklete çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.