Kırıkkale'de milli maç yerine 'oyun videosu' izletildi

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası serüvenindeki ilk maç heyecan ve coşkusu, tüm Türkiye'yi buluşturdu.

Yurdun dört bir yanında meydanlarda kurulan dev ekranlarda vatandaşlar, milli maç heyecanını yaşadı.

Kırıkkale'de de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşma için tek yürek oldu..

Milli maç için bir araya gelen Kırıkkaleliler, ilginç anlara da şahit oldu.

MAÇ YERİNE OYUN VİDEOSU

Kırıkkale’de iddiaya göre, milli maç etkinliğinde ekrana yanlışlıkla YouTube'den "futbol oyunu" verildi.

Bir süre oyun seyreden yurttaşlar, durumun fark edilmesi üzerine tepki gösterdi.

"2 DAKİKALIK TEKNİK BİR AKSAKLIKTAN İBARETTİR"

Bunu üzerine açıklama yapan Kırıkkale Belediyesi, bunu teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek, "İddialara konu olan görüntü, maç esnasında yayıncı kuruluşun frekans değişikliği 2 dakikalık bir frekans azizliğinden ibarettir." dedi.