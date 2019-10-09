İstanbul'da cemevinden terörist cenazesi kalktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yuvalanan YPG'yi silmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekat kapsamında Türk F-16'ları, Diyarbakır'daki Hava Üssü'nden havalandı.

Operasyon sırasında İstanbul'da bir cemevinde teröristlere cenaze töreni düzenliyordu.

91 GÜN SONRA CESETLERİ BİRLEŞTİRİLDİ

Tunceli'de kahraman Mehmetçiğimiz tarafından gerçekleştirilen hava bombardımanında öldürülen teröristlerden Taylan Kutlar (Adil Yıldırım) ve Hıdır Çallı'nın cenaze töreni vardı.

Kutlar ve Çallı, 10 Temmuz'da Dersim'de TSK'ya ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu ölmüştü.

İHA VE SİHA'LARDAN PARAMPAÇA OLMUŞTULAR

Beden bütünlükleri bozulan Kutlar ve Çallı'nın kimlerinin tespit edilebilmesi için ailelerinden DNA örneği alınmıştı. Kimlikleri tespit edilen Kutlar ve Çallı'nın naaşları dün, Malatya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gazi Cemevi'ne getirildi.

Kutlar ve Çallı için Gazi Cemevi'nde uğurlama töreni yapıldı.