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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu 4’ü yabancı uyruklu, 24 kişi gözaltına alındı.

İHA | 30.12.2019 - 13:24..
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Yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  yürütülen soruşturmalar kapsamında DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Radikal terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 20’si Türk, 24 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gece saat 02.00’den itibaren Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 4’ü yabancı uyruklu 24 hücre üyesini gözaltına aldı.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalinde ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4’ü yabancı 24 gözaltı

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