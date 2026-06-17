İstanbul'da demir korkuluklara kabloyla asılı erkek cesedi bulundu

İstanbul Kağıthane'de demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin, 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov olduğu belirlendi.

CESEDİ MORGA KALDIRILDI

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.