İstanbul'da demir korkuluklara kabloyla asılı erkek cesedi bulundu
Kağıthane'de demir korkuluklara kabloyla asılı halde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından Babajanov’un cenazesi morga kaldırıldı.
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İstanbul Kağıthane'de demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin, 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov olduğu belirlendi.
CESEDİ MORGA KALDIRILDI
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)