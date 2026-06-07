İstanbul'da düğün sonrası kavga kamerada
Esenyurt ilçesinde yapılan bir düğün sırasında iki taraf arasında çıkan sözlü atışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi 1260 Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda, dün akşam saatlerinde kavga meydana geldi.
Düğün sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
KAVGA SALON DIŞINA TAŞTI
Salonun dışına taşan kavgada taraflar birbirlerine saldırırken, araya girenler kavgayı ayırmakta güçlük çekti.
Gruplar halinde sık sık karşı karşıya gelen kişiler, tekme ve yumruklarla kavga etmeyi sürdürdü.
OTOMOBİLDEN KALABALIĞIN ÜZERİNE ATLADI
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, öfkeli bir kişinin park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak kavga edenlerin arasına atladığı görüldü.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Dakikalarca devam eden kavga, araya girenlerin çabasıyla güçlükle sona erdirildi.
O anlar çevrede bulunan sitede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.