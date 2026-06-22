İstanbul'da ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Pendik'te caddede drift attığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye, 220 bin lira para cezası yazıldı.
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İstanbul Pendik'te, ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde polis ekipleri, bir sürücünün araçla drift attığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, drift attığı belirlenen sürücü Engin Furkan F. yakalandı.
CEZA YAĞDI
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift atmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından 220 bin lira ceza yazıldı.
Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.
O ANLAR KAMERADA
Sürücünün caddede drift attığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)