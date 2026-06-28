İstanbul'da elektrikli araç alev aldı: Saniyelerle kurtuldular

İstanbul Çatalca'da, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş mevkiinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

İddiaya göre, İsmail Yiğit, ailesiyle birlikte 34 MYK 987 plakalı elektrikli otomobiliyle Marmaraereğlisi'nden İstanbul'a doğru yola çıktı.

AİLESİNİ TAHLİYE ETTİ

Bir süre sonra motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören Yiğit, aracı emniyet şeridinde durdurarak ailesini tahliye etti.

Sürücü Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak arkasında seyir halindeki arkadaşıyla birlikte yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

OTOMOBİLDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

Yangın nedeniyle paniğe kapılan Yiğit'in eşi ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Yanan otomobil demir yığınına dönerken yangının ilk anları, araçtakilerin kurtulması ve aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"AİLEMİ SANİYELERLE KURTARDIM, ARAÇ KİLİTLENMİŞTİ"

Ölümden son anda kurtulduklarını dile getiren İsmail Yiğit, "Aracım 2025 model, mart çıkışlı ve 29 bin kilometrede. 6 ay önce yetkili servisten garantili arabam. Bütün bakımlarını yaptırdık. Bugün Marmaraereğlisi'nden ailemle birlikte yola çıktım. 100 kilometre hızla seyir halindeyken arabamın altından dumanlar çıkmaya başladı.

Bir buçuk dakika içerisinde motordan kaynaklı yandı. 12 dakika içerisinde bütün araba bu hale geldi. Arabanın bagaj kapağı yok. Ön cam yandı, kaputu yandı. Garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyorum. Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım.

Ailemi çıkardıktan bir buçuk dakika sonra araçtan şarj aletimi almaya çalıştım kapılar kitlenmişti. Allah'tan arkamızda bizimle birlikte seyreden bir arkadaşımız vardı.

Dumanları gördük, hemen emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa şu an belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdiniz. Ambulans geldi, eşim ve çocuklarıma ön tedaviyi yaptılar. Kontrol için de hastaneye geçtiler." dedi.