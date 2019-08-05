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İstanbul'da fırın çalışanları hırsızları umursamadı

Silahlı iki kişi ekmek fırınına soyarken, fırında çalışanların o anlarda ekmek yapmaya devam etmesi dikkat çekti.

İHA | 05.08.2019 - 12:28..
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İstabul'un Sultangazi ilçesi Millet Caddesi üzerinde bir fırında, yüzleri maskeli silahlı iki soyguncu fırına gelerek çalışanlara silah çekti.

HIRSIZLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Soygunculardan biri de o esnada kasada bulunan bozuk 60-70 lira parayı aldı. Yüzleri maskeli ve silahlı soyguncuların para ve telefon istediği fırın çalışanlarının soygunculara aldırış etmeden ekmek yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ARKADAŞLAR İÇERİDE ÇALIŞIRKEN SİLAH TUTMUŞLAR"

Soyunun yaşandığı gece evinde olduğunu söyleyen iş yeri sahibi İrfan Engin, “Sabah geldiğimde çalışan arkadaşlar söyledi 2 kişi girmiş. Silah doğrultmuşlar. Para istemişler, telefon istemişler. Arkadaşlar telefon, para yok demişler. Kasaya yönelmişler. Kasadan 60-70 lira civarı bir para alıp gitmişler. Maskeliler. Arkadaşlar içeride çalışırken silah tutmuşlar. Biri silah tutuyor biri de kasaya yöneliyor. Kasadan bozuk paraları almış gitmişler” dedi.

İstanbul'da fırın çalışanları hırsızları umursamadı ViDEO

İstanbul'da fırın çalışanları hırsızları umursamadı

İstanbul'da fırın çalışanları hırsızları umursamadı

İstanbul'da fırın çalışanları hırsızları umursamadı

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