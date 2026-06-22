İstanbul’da hava kirliliği yüzde 8 azaldı

İstanbul’da hava kalitesine ilişkin yapılan bilimsel inceleme, kentteki partikül madde yoğunluğunda düşüş yaşandığını ortaya koydu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan çalışmada, 2026 yılının Mayıs ayında ölçülen PM10 değerlerinin, 2025’in aynı dönemine göre ortalama yüzde 8 azaldığı belirlendi.

Çalışma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 26 hava kalitesi ölçüm istasyonundan elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirildi.

ORTALAMA KİRLİLİK DÜŞTÜ

İncelemeye göre, İstanbul genelinde mayıs ayı partikül madde konsantrasyonu ortalaması metreküp başına 31,2 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı ayında bu değer, 34 mikrogram seviyesindeydi.

Bu veriler doğrultusunda kentte hava kirliliğinde belirgin bir iyileşme yaşandığı tespit edildi.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK DEĞERLER BELİRLENDİ

Kent genelinde yapılan ölçümlerde en yüksek hava kirliliği “Sultangazi 3” istasyonunda metreküp başına 54,62 mikrogram olarak kaydedildi. Bu istasyonu “Sultangazi 2” ve “Tuzla” bölgeleri izledi.

En düşük değer ise “Sultangazi 1” istasyonunda 17,37 mikrogram olarak ölçüldü. “Büyükada” ve “Alibeyköy” istasyonları da düşük kirlilik seviyeleriyle dikkat çekti.

Verilere göre 26 istasyonun 17’sinde hava kalitesinde iyileşme görülürken, 9 istasyonda ise artış kaydedildi.

YAĞIŞLAR HAVA KALİTESİNİ İYİLEŞTİRDİ

Uzmanlar, mayıs ayında İstanbul’da ve Marmara Bölgesi genelinde yağış miktarlarının geçen yıla göre belirgin şekilde arttığını vurguladı. Bölgedeki yağış artışının yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğu belirtildi.

Artan yağışların, atmosferdeki kirleticilerin temizlenmesine katkı sağladığı ve hava kalitesinin iyileşmesinde etkili olduğu ifade edildi.

TRAFİK VE SANAYİ KİRLİLİĞİN TEMEL KAYNAĞI

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’un yoğun trafik ve sanayi faaliyetlerinin, hava kalitesi üzerinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

Kentte yaklaşık 6 milyon aracın bulunduğunu hatırlatan Toros, gün içinde yaşanan yoğun trafik hareketliliğinin partikül madde oluşumunu artırdığını ifade etti.

“PARTİKÜL MADDELERİN KAYNAĞI İNSAN FAALİYETLERİ”

Prof. Dr. Toros, PM10 değerlerinin büyük ölçüde insan kaynaklı faaliyetlerden oluştuğunu belirterek, araç trafiği, yol tozu ve sanayi emisyonlarının hava kirliliğini artıran başlıca unsurlar olduğunu söyledi.

Zaman zaman farklı bölgelerden taşınımla gelen kirleticilerin de hava kalitesini etkilediğini ifade etti.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yalnızca kurumsal çalışmaların yeterli olmadığını vurgulayan Toros, vatandaşların da sürece katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Toros, toplu taşıma kullanımının artırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve çevre bilincinin geliştirilmesinin hava kalitesine olumlu etki yapacağını ifade etti.