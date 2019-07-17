İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 1 tutuklu

İstanbul Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde 3 kişi bir eve girerek evde bulunan dizüstü bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyaların yanı sıra 8 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Eve geldiğinde evinin soyulduğunu fark eden ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şahısları yakalama çalışma başlattı.

HIRSIZ ÇALDIĞI PARANIN YARISINI ARKADAŞLARINDAN GİZLEDİ

Hırsızlık olayına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin evden ayrıldıktan sonra girdikleri evde bulduğu 8 bin TL'nin yarısını cebine koyarak arkadaşlarından gizlediği, diğer 2 şüphelinin de çaldıkları eşyalarla sokakta rahatça dolaştığı görüldü.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Barış Ü.'nün benzer suçlardan birçok kaydı bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin, hırsızlık olayların sorumlularından olduğu belirlenen diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdüğü belirtildi.



