İstanbul'da içinde altın ve döviz bulunan çantayı çalan şüpheliler yakalandı

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İstanbul Başakşehir’de hırsızlık anları...

Bir müşterinin alışveriş arabasından çantası çalındı.

Çantası çalınan kişi, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İÇİNDE HEM ALTIN HEM DE DÖVİZ VARDI

Mağdurun çantasında pasaport, kimlik, 4 altın bilezik, 2 Ata lira bilezik, yaklaşık 200 gram altın ile 6 bin dolar ve 200 pound bulunduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmada şüphelilerin kimlik bilgileri belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.