İstanbul'da içinde altın ve döviz bulunan çantayı çalan şüpheliler yakalandı
Başakşehir’de bulunan bir markette alışveriş yapan müşteriden içerisinde altın, ziynet eşyası ile döviz bulunan çantayı çalan şüpheliler yakalanırken hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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İstanbul Başakşehir’de hırsızlık anları...
Bir müşterinin alışveriş arabasından çantası çalındı.
Çantası çalınan kişi, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.
İÇİNDE HEM ALTIN HEM DE DÖVİZ VARDI
Mağdurun çantasında pasaport, kimlik, 4 altın bilezik, 2 Ata lira bilezik, yaklaşık 200 gram altın ile 6 bin dolar ve 200 pound bulunduğu öğrenildi.
Yapılan çalışmada şüphelilerin kimlik bilgileri belirlendi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)