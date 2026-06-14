İstanbul'da İETT otobüsü otomobille çarpıştı: Sürücü sinir krizi geçirdi

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, İETT otobüsünü sollamak isterken hızla şerit değiştirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, önce aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile, ardından da İETT otobüsüne yandan çarptı.

SÜRÜCÜ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan hava yastıkları açılırken, araçta hasar meydana geldi.

Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü, sinir krizi geçirdi.

"BU BÖYLE YAPILIR MI?"

Yaşadığı şokun etkisiyle aracından inen sürücü, İETT şoförüne dönerek "Bu böyle yapılır mı?" diyerek tepki gösterdi.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Çevrede bulunan vatandaşlar sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kaza sonrası yaşanan panik ve sürücünün tepkisi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.