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İstanbul'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Ataşehir'de bir cip ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

DHA | 28.03.2019 - 19:38..
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Samandıra yönünden gelen 34 VP 5676 plakalı cip ile karşı yönden gelen 41 F 9531 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla cip yan yatarken otomobil savruldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada, cipin sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmasıyla cip ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.İstanbul'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

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