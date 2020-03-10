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İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga

Bir restoranda çıkan tartışmada, şahsın ateş ettiği silahın mermileri doğalgaz borusuna isabet etti.

DHA | 10.03.2020 - 10:20..
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İstanbul Kadıköy'de müşteri gibi içeriye giren iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında bir kişi, üzerinde bulunan tabanca ile sağa sola ateş etmeye başladı.

MERMİLER DOĞALGAZ BORUSUNA İSABET ETTİ

Restoranın ısınmasını sağlayan sisteme giden doğalgaz borusuna mermi isabet etmesi nedeniyle iş yerinin içine bir anda gaz doldu.

İçeride bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, silahlı saldırganlar dışarı çıktı.

İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga


KAÇARKEN DE HAVAYA ATEŞ ETTİLER

Restoranın önünde bulunan lüks otomobile binen iki kişi olay yerinden kaçarken, havaya ateş etmeye devam etti.

Kimliği belirlenemeyen saldırganları kovalayan iş yeri çalışanları ve kavgaya karışan diğer gruptakiler, saldırganların otomobilinin camlarını kırdı.

İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga


SALDIRGANLAR KAÇTI

Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, sokak üzerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Yapılan aramalarda, kaçan saldırganların kullandığı otomobile ait olduğu iddia edilen plaka bulundu.

Polis, kimliği belirsiz saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga


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