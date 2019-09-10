İstanbul'da Iraklı turisti gasbeden taksici yakalandı

Irak'tan Türkiye'ye gelen Irak vatandaşı L.A.A.A.L., hayatının şokunu bir takside yaşadı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN SAKARYA'YA GİTMEK İÇİN ANLAŞTILAR

Iraklı turist, İstanbul'dan Sakarya'ya kendisini götürmesi için F.Ş. isimli taksi şoförü ile anlaştı. Taksici bin 400 lira karşılığında turisti istediği yere götüreceğini söyledi, ancak beklenen olmadı.

GEBZE GEÇİŞİNDE TAKSİYİ DURDURDULAR

F.Ş. isimli taksici, L.A.A.A.L. ile yolda bir süre ilerledikten sonra araca arkadaşı S.K.’yi de aldı. İstanbul’dan yola çıkan taksi sürücüsü F.Ş., TEM otoyolu Gebze geçişinde taksiyi durdurdu.

TAKSİCİ VE ARKADAŞI TURİSTİ GASBETTİ

Araçtan inen F.Ş. ve S.K., ellerindeki bıçaklarla Irak vatandaşı L.A.A.A.L.’yi tehdit ederek 7 bin 500 Irak dinarı, 1.500 dolar ve 570 Türk lirasını aldılar.

Şahıslar, gece vakti gasbettikleri L.A.A.A.L.’yi araçtan indirip yol ortasında bırakarak araçla uzaklaştılar.

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GÜVENLİK KAMERALARI YAKALADI

Neye uğradığı anlamayan Iraklı turist, çevredekilerden yardım istedi. Çevrede turistin yardımına koşanlar ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Emniyeti Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yolda bulunan kameraları inceleme altına alan ekipler, L.A.A.A.L.’yi gasbeden şahısların olay yerinden kaçtıkları taksinin plakasını tespit etti.

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, L.A.A.A.L.’yi soyan şahısların F.Ş. ve S.K. olduğunu belirledi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler tarafından dün İstanbul Fatih’de düzenlenen operasyonda, taksi şoförü F.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli S.K.’nin ise tutuklu olduğu İstanbul’daki açık cezaevinden 28 Ağustos tarihinde izin alarak çıktığı, olaydan bir gün sonra ise tekrar teslim olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan F.Ş., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen F.Ş.’nin ifadesinde; suçlamaları ret ederek L.A.A.A.L.’den 450 TL para aldığını ve yolda giderken kendi isteği ile araçtan indiğini söylediği öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şahıs, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.