İstanbul'da kafeyi dağıtan şüpheli tutuklandı

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İstanbul Avcılar'da bir kafede yaşanan olay, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından soruşturmaya dönüştü.

Olay, 4 Haziran'da Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

ÇALIŞANIN SURATINA CAM PARÇALARI SAPLANDI

İddiaya göre kafeye gelen kişilerden biri, çalışan kadınla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tezgahtaki malzemeleri yere fırlattı, kafede hasara yol açtı ve çalışanlara yönelik tehditlerde bulundu.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, kafede çalışan S.Y.'nin yüzüne cam parçası isabet etti.

500 BİN LİRALIK MADDİ ZARAR

S.Y., hastaneden darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kafe çalışanı M.G. ise iş yerinde 500 bin liranın üzerinde maddi zarar oluştuğunu söyledi.

14 SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, şüphelinin Adem Ünlü olduğu belirlendi.

Resmi bilgi notuna göre, hakkında 14 suç kaydı bulunduğu belirtilen Ünlü, ablasının Esenyurt Saadetdere Mahallesi’ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

KASTEN YARALAMA VE MALA ZARAR VERME SUÇLARINDAN TUTUKLANDI

Adem Ünlü, 5 Haziran’da mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan Ünlü, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.