İstanbul'da kamyonet devrildi: Yol trafiğe kapandı
Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında şoförünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, şoför kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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İstanbul'da korkutan kaza...
Dolmabahçe-Bomonti Tünel çıkışında saat 09:00 sıralarında, Doğukan A. kullandığı kamyonetle seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak bariyerlere çarptı.
KAMYONET DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.
İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
YOL BİR SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI
Doğukan A. kazadan yara almadan kurtulurken yol bir süre trafiğe kapandı.
Devrilen kamyonetin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)