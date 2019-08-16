İstanbul'da kapkaç ve hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

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Sindirimi kolaylaştıran 5 çay

Bazı bitkisel çaylar; mide bulantısı, kabızlık, hazımsızlık ve daha birçok rahatsızlığın tedavisi için kullanılabilir. İşte sağlıklı bir sindirim sistemi için tüketebileceğiniz 5 çay.