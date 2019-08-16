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İstanbul'da kapkaç ve hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli yakalanırken, zanlıların karıştığı olaylar kameralara yansıdı.

İHA | 16.08.2019 - 14:06..
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İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi’nde yabancı uyruklu Javid Amırsayyah B. (26) isimli şahıs, kapkaça uğradı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis ekipleri düzenlediği operasyonla, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Emir T. (19), “iş yerinde hırsızlık” ve “kapkaç” ve 18 yaşından küçük olan M.D.'nin ise “yağma” ve “kapkaç” olaylarına karıştığı belirlendi.

Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada İZLE

ÇALDIĞI BİLGİSAYARI 200 TL'YE SATTI

Emir T. isimli şahsın, iş yerinden çaldığı diz üstü bilgisayarı Aksaray’da bir seyyar satıcıya 200 lira karşılığında sattığı belirlenirken, şüphelilerin kapkaç ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Adli makamlara sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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