İstanbul'da kapkaç ve hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi’nde yabancı uyruklu Javid Amırsayyah B. (26) isimli şahıs, kapkaça uğradı.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis ekipleri düzenlediği operasyonla, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Emir T. (19), “iş yerinde hırsızlık” ve “kapkaç” ve 18 yaşından küçük olan M.D.'nin ise “yağma” ve “kapkaç” olaylarına karıştığı belirlendi.
Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada İZLE
ÇALDIĞI BİLGİSAYARI 200 TL'YE SATTI
Emir T. isimli şahsın, iş yerinden çaldığı diz üstü bilgisayarı Aksaray’da bir seyyar satıcıya 200 lira karşılığında sattığı belirlenirken, şüphelilerin kapkaç ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.
TUTUKLANDILAR
Adli makamlara sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.