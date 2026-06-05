İstanbul'da kazanın ardından kavga çıktı: Yaralı hayatını kaybetti

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İstanbul Sultangazi'de Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani ile birlikte aralarında seyir halindeyken başka bir otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

AİLEYE BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Ardından taraflar kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında Fakhani Ailesi, bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kavgada baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

2 ay sonra evleneceği öğrenilen Baran Fakhani, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir şüphelinin bıçakla tartıştığı kişiye saldırdığı görüldü.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.