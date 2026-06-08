İstanbul'da kazaya neden olan sürücüye tepki: Otomobile yumruk attılar

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İstanbul Avcılar'da, sokakta seyir halinde olan 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hafif şekilde hasar oluştu.

OTOMOBİLE YUMRUKLA TEPKİ GÖSTERDİLER

Kazanın ardından araçlarından inen 2 kişi, kazaya neden olmakla suçladıkları en arkadaki otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.

Otomobile yumruk atan kişiler, sürücünün araçtan inmesini istedi.

TEPKİYE RAĞMEN ARACINDAN ÇIKMADI

Ancak sürücü, aracından çıkmadı.

Öfkeli kişilerin tepkisi bir süre daha devam etti.

Kaza nedeniyle sokakta trafik oluştu.

SALDIRININ HEDEFİ OLAN SÜRÜCÜ UZAKLAŞTI

Sürücüler, kaza tespit tutanağı düzenlemek için araçlarını yol kenarına çekmeye hazırlanırken yumruk atılan otomobilin sürücüsü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan gerginlik, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.