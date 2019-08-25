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İstanbul'da kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlak nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi.

İHA | 25.08.2019 - 12:02..
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İstanbul'da kolonları çatlayan bina boşaltıldı

İstanbul Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokak'ta bulunan 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltıldı.

OTELLERE YERLEŞTİLER

Sokak ve bina çevresi güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle çevrildi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına, gidecek yeri olmayanlarda çevredeki otellere yerleştirildi.

Bağcılar’da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina ViDEO

İstanbul'da kolonları çatlayan bina boşaltıldı

İstanbul'da kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Mühürlenen binanın ön tarafı tellerle çevrildi.

RUHSAT YOK

1978 yılı yapımı olan ve ruhsat-iskanı bulunmayan binadan beton örnekleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Rapordan çıkacak sonuca göre Bağcılar Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılacak. Bina sakinlerinin daha önce herhangi bir beton ölçüm talebi ya da risk analizi talebinde bulunmadığı da öğrenildi.

İstanbul'da kolonları çatlayan bina boşaltıldı

İstanbul'da kolonları çatlayan bina boşaltıldı

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