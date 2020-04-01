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İstanbul'da koronavirüs tedbirlerini 235 kişi ihlal etti

İstanbul’da salgınla ilgili kurallara uymayan 235 kişiye işlem yapıldı. Polis, 20 ilçede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine 160 bin 48 lira para cezası uyguladı.

İHA |
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İstanbul'da koronavirüs tedbirlerini 235 kişi ihlal etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

22 İLÇEDE KURAL İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Salgınla ilgili mücadele kapsamında İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde 20 ilçede kural ihlali tespit edildi.

160 BİN 48 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren, Kabahatler Kanununa Muhalefet eden kişi ve işletme sahibi toplam 235 kişiye 160 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.

22 İŞYERİ MÜHÜRLENDİ, 6 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 22 işyerinin de mühürlendiği kaydedilirken, 6 aracın ise trafikten men edildiği duyuruldu.

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