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İstanbul'da maganda otobüs sürücüsünün aynasını kırdı

Sultangazi’de minibüs sürücüsü, otobüs sürücüsüyle kavga etti. Kavgada hızını alamayan maganda minibüs sürücüsü, otobüsün aynasına zarar verdi.

İHA | 06.08.2019 - 10:15..
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17 Temmuz Sultangazi eski Edirne Asfaltı üzerinde akşam saatlerinde yol yüzünden tartışma çıktı.

KORNAYA BASARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Akşam saatlerinde seferini yapan halk otobüsü yol kenarına park edilen kapalı kasa minibüs yüzünden yoluna devam edemedi.

Minibüs sürücüsü kapısını açarak aracına bindiği esnada otobüs şoförü kornaya basarak tepki gösterdi.

İstanbul'da maganda otobüs sürücüsünün aynasını kırdı

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖFKELENDİ

Otobüs şoförünün, “Kapıyı neden açık bırakıyorsun?” cümlesine “nasıl gireceğim?” diyerek karşılık veren minibüs sürücüsü öfkelendi. Kısa süreli tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam etti.

Sürücüsüyle tartıştığı halk otobüsünün aynasını kıran maganda VİDEO

AYNASINI KIRDI

Kısa bir süre sonra harekete geçen minibüs şoförü, otobüsün önüne kırarak aracıyla da aynasını kırdı.

Yoluna devam eden minibüs sürücüsü birkaç metre sonra durdu. Bunu gören otobüs şoförü de araçtan inerek minibüsün yanına gitti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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