İstanbul'da maskeli kadının marketi kundaklayıp kaçtığı anlar kamerada

İstanbul Çatalca'da maskeli ve eldivenli bir kadın, çantasında getirdiği tinerle marketi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Manav reyonunda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki içeceklere sıçradı.

PATLAMA SESİYLE YANGINI FARK ETTİ

İçecek şişelerinin patlamasıyla sesi duyan dükkanın üstündeki dairenin sakini Bilgi Bayındır, cama çıktı.

Yangını gören Bayındır, market sahibi Fahri Bıçaklıoğlu'nu arayarak bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen market sahibi Bıçaklıoğlu, aralarında gönüllü itfaiyecilerin de bulunduğu komşularıyla yangını söndürdü.

TİNER ŞİŞESİNİ MAHALLE SAKİNLERİ BULDU

Yangının ardından yerde bulunan tiner şişesi, market sahibi Bıçaklıoğlu ve mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Komşularıyla güvenlik kameralarını izleyen market sahibi Bıçaklıoğlu, iş yerinin bir kişi tarafından yakıldığını görünce karakola giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, markette inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

YANGIN ANLARI KAMERADA

Yanaşanlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli kadının geldiği, marketin yandığı ve kadının geldiği yoldan tekrar olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Ayrıca 3 sene önce bitişikteki demirci atölyesinde çıkan yangın da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"BAŞINI TÜLBENTLE SARMIŞ"

Market sahibi Fahri Bıçaklıoğlu, şunları söyledi:

"Gece saat 02.30 sıralarında benim dükkanımdan alevler yükseldi. Kola ve meyve kasalarının olduğu kısımda, kolanın patlamasının ardından sesi duyan üst komşumuz saat 03.00'te beni arıyor. Ben koşarak geliyorum, onlar da iniyor aşağı. Hep beraber yangın fazla büyümeden müdahale ediyoruz.

Ağzında maske, tülbentle sarmış başını, elinde iş eldiveni çantasında tiner belli oluyor. Tam tam teçhizat kendini hazırlamış.

Yaklaşık 1,5 kilometre köyün üzerinden geliyor. Dükkana yakın bir noktada 5-10 dakika bekliyor. Ardından tineri döküyor, tiner kutusunu burada bırakıyor; alevler yükseliyor. Rahat bir şekilde geldiği yerden de gittiğini görüyoruz.

"BU OLAYDAN SONRA ENDİŞELİYİM"

Kundaklama var. On aile yaşıyor. Bu devam etseydi biz müdahale etmeseydik nerede sonuçlanırdı bilemiyorum. Bir an önce bu kişinin bulunmasını istiyoruz şikayetçiyim. Rahatsız oluyoruz, ufak bir köy burası.

20 senedir esnafım hiç kimseyle tartışmam olmadı. Yapan kişinin köylü olduğunu düşünüyorum. Rahat bir şekilde geliyor, hayvanları seviyor. Köpeklerle tanışık, ben bizim mahalleden olduğunu düşünüyorum. Şüpheli 1 haftadır nasıl bulunamadı, bilmiyorum."

3 sene önce bitişikte bulunan demirci atölyesindeki yangında esnaf komşusu Yalçın Arslan'ın öldüğünü söyleyen Bıçaklıoğlu, şu sözleri kullandı:

"3 yıl önce bir can gitti burada. Netice alamadık bilmiyoruz ne olduğunu. Önceden elektrik tesisatı diye düşündük. Ben bu olayı yaşadıktan sonra komşu olarak endişeliyim. Sıra bana mı geldi diye düşünüyorum. Mahalleyi yakacak herhalde."

"3 SENE ÖNCE GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BİR CAN GİTTİ"

Patlama sesiyle uyanan ve yangına ilk müdahale edenlerden biri olan Bilgi Bayındır ise şu ifadeleri kullandı:

"Bir patlama sesi duydum. Camdan baktığımda buradan çıkan alevi gördüm. Ben ilk başta oğlumun arabası yanıyor zannettim.

Sonra oğluma bağırarak 'Süleyman çabuk kalk araban yanıyor arabanı çek' dedim. Onunla birlikte aşağı geldik oğlum arabasını çekti. Kasalar her şey tutuşmuş yanıyordu. İlk başta elektrikten zannettik ama elektrik de olmayınca şüpheye düştük.

Bekliyoruz bir an önce çıksın ortaya. Amacının ne olduğunu, neden böyle bir şey yapma gereği duyduğunu çok merak ediyoruz. İster istemez korkuyorsun çünkü üst katında yatıyoruz. Tüpler patlasa hepimiz yok oluruz.

3 sene önce aynı şekilde bir yangın oldu, gözümüzün önünde bir can gitti. Tekrar aynısının olması gerçekten bizi ürkütüyor. Demirci atölyesinde çıkan yangın da marketteki yangın aynı tarihe denk geliyor. 3 yıl oldu seneyi devriyesi diyoruz. Biz bu kişinin bulunmasını istiyoruz."