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İstanbul'da minibüs hırsızı vatandaşları canından bezdirdi

Pendik'te minibüsün kapısını zorlayarak içeri giren ve burada bulunan kasayı ve sadaka kutusunu çalan hırsız, her yerde aranıyor.

İHA | 13.11.2019 - 10:57..
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Pendik'te minibüsün gece hattına binen hırsız, araçta bulunan tüm parayı cebine indirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da minibüs hırsızı vatandaşları canından bezdirdi

TÜM KASAYI BOŞALTTI

Gece vakti minibüsün kapısını zorlayarak araca girip şoför koltuğuna yönelen şahıs, para kasasını ve koltuğun altındaki cepleri inceledi.

Kasadaki paraları çalan hırsız, minibüste bulunan sadaka kutusunu da boşalttı.

Pendik’te minibüsçülerin korkulu rüyası hırsız kamerada VİDEO

HIRSIZ KAYIPLARA KARIŞTI

Hırsız daha sonra minibüsten ayrılarak kayıplara karıştı. Sabah olduğunda minibüsüne gelen sürücü, aracın kapısının zorlandığını ve kasadaki paraların çalındığını fark etti.

İstanbul'da minibüs hırsızı vatandaşları canından bezdirdi

DURAKTAKİLER DE MAĞDUR OLDU

Hırsızlık mağduru olan minibüs şoförü, “Ben istirahatteyken evime gittim, yolcu kapısından içeri girmiş. Kapıyı zorlamış biraz da çatlatmış. Paraları almış, sadaka kutusundan paraları almış. Sadece bizim değil başka duraktaki kardeşlerimiz de mağdurlar.” dedi.

İstanbul'da minibüs hırsızı vatandaşları canından bezdirdi

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