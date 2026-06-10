İstanbul'da minibüs şoförünün seyir halindeyken video izlediği anlar kamerada
Esenyurt-Küçükçekmece arasında yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, telefonundan video izleyerek trafikte ilerledi. Şoförün yolcuların hayatını tehlikeye atığı o anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
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İstanbul'da Esenyurt-Küçükçekmece hattında çalışan minibüsün şoförü, 'pes' dedirtti.
Şoför, yolculuk sırasında araç paneline aparatla tutturduğu cep telefonundan sosyal medya videoları izledi.
TEHLİKE SAÇAN ANLAR KAMERADA
Kulaklık da takan şoförün vurdumduymaz tavrı, görenleri hayrete düşürdü.
Yolculuk boyunca video izleyen şoförün yolcuların hayatını tehlikeye attığı anlar, saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)