İstanbul’da minibüs sürücüsü motosikletliye çarptı

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı’nda seyir halinde olan motosikletli gence, sinyal vermeden dönen minibüs şoförü çarptı. Minibüs sürücüsünün, “Bana değil duvara çarptın, görmedim” demesi pes dedirtti.

MİNİBÜS SİNYAL VERMEDEN DÖNDÜ

Motosikletli genç, Habiplerden Metris istikametine normal bir hızla seyretmeye başladı. Caddeye giren genç sürücü, trafikte bir süre daha seyrettikten sonra sürücünün idaresindeki minibüs, sokak arasından aniden yola çıktı. Ne sinyal veren ne de soluna bakan sürücü ile manevra yaptığı esnada motosikletli genç çarpıştı. Çarpma sonucu motosikletin hakimiyetini kaybeden genç, yere savruldu. Motosikletli bir yana kendi ise başka bir yana sürüklenen genç, hafif şekilde yaralandı.

YERDE METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, çarpışma sonucu yerde metrelerce sürüklenen gencin yanına geldi. Kollarından tutarak onu ayağa kaldıran vatandaşlar, sağlık durumunu sordu. İyi olduğunu belirten genç, ardından yanına gelen minibüs sürücüsüne, “Ağabey nasıl iş yapıyorsunuz ben anlamıyorum” diyerek tepki gösterdi.

BANA DEĞİL DUVARA ÇARPTIN

Sürücünün, “Geçmiş olsun bir şey var mı” dedikten sonra “Bana değil duvara çarptın” dedi. Gencin, “ne duvarı bana çarptın” demesi üzerine minibüs sürücüsünün, “görmedim” demesi bu kadarına da pes dedirtti. Bir süre daha sürücüye tepki gösteren genç, vatandaşların yardımıyla motosikletini kaldırarak yol kenarına çekti.

KAZA ANI KAMERADA

Omzunda ve sol ayak bileğinde ezikler olduğu öğrenilen gencin yaşadığı kaza, aksiyon kamerasına yansıdı.

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