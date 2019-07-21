Kağıthane’de iki farklı mahallede hırsızlar, değerleri 30 bin lirayı bulan park halindeki iki motosikleti saniyeler içerisinde çaldı.

BİR SÜRE ETRAFI İZLEDİLER

Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde iki hırsız, park halindeki bir motosikleti gözlemlemeye başladı.

Bir süre çevreyi kontrol eden hırsızlardan biri harekete geçerek motosikletin üstüne bindi.

Kısa sürede 15 bin lira değerindeki gidon kilidini kıran hırsız ardından motosikletle kayıplara karıştı.

İstanbul’da motosiklet çalan hırsızlar İZLE



AYNI HIRSIZLAR BAŞKA SEMTTE

Hamidiye Mahallesi’nde aynı hırsızlar Ahmet Ali Çeçen’e ait 15 bin lira değerindeki park halinde olan motosikleti gidon kilidini kırarak çaldı.

Hırsızlar anları kameralara saniye saniye yansırken, çalınan motosikletlin sahipleri kamera görüntüleriyle polise şikayette bulundu.

MOTOSİKLETİNİ KENDİ BULDU

Kağıthane Çağlayan’da çalınan motosiklet, sahibi tarafından yapılan aramalar sonucunda Sanayi Mahallesi Sultan Selim Kültür Merkezi yakınları terk edilmiş bir şekilde buldu.

Polis ekipleri diğer motosikleti bulmak ve hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.