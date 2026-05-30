İstanbul'da motosiklet sürücüsü, tartıştığı İETT otobüsünün camını kırdı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı İETT otobüsü şoförüne elindeki cismi fırlattı. Otobüsün camı kırılırken, yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu ile kaydedildi.
İstanbul'da akılalmaz olay...
Dün Saat 22.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ELİNDEKİ CİSMİ OTOBÜSE FIRLATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, elindeki cismi otobüse fırlattı.
HIZLA UZAKLAŞTI
Otobüsün camı kırılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı.
Otobüste bulunan yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)