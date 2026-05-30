İstanbul'da motosiklet sürücüsü, tartıştığı İETT otobüsünün camını kırdı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul'da akılalmaz olay...

Dün Saat 22.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ELİNDEKİ CİSMİ OTOBÜSE FIRLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, elindeki cismi otobüse fırlattı.

HIZLA UZAKLAŞTI

Otobüsün camı kırılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Otobüste bulunan yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu ile kaydedildi.