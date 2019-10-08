taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8151
Euro
6.3881
Altın
1494.34
Borsa
101791.04
Gram Altın
278.686
Bitcoin
47839.26

İstanbul'da motosiklet üzerinde maganda çift

Genç kızın çığlık çığlığa kaldığı, sürücünün yayaların üstüne motosikleti sürmesi, kameraya saniye saniye kaydedildi.

İHA | 08.10.2019 - 10:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul trafiğinde çeşitli noktalarında ortaya çıkan motosikletli magandalara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak E-5 Karayolu’nda trafikte giden çiftten biri, motosikletin üstüne sırtüstü yatarak dakikalarca bu şekilde seyretti. Ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek magandalıkta sınır tanımayan genç sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN ÇİFT  KAMERADA

Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen çift, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Atatürk Köprüsü’nde yoğunluktan yavaş bir şekilde ilerleyen araçların arasında defalarca makas attı. Trafiği çok kez tehlikeye düşüren çift, yaya ve araçlarla adeta dalga geçer gibi üstlerine sürerek kazaya davetiye çıkarttı. Beşiktaş’ta da ayrı ayrı motosikletlerle trafiğe çıkan çift, tehlikeli hareketlerine burada da devam etti.

İstanbul'da motosiklet üzerinde maganda çift ViDEO

GENÇ KIZ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Bir başka görüntüde ise, kız arkadaşını arkasına alıp motosikletle seyreden genç yine yayaların üstüne sürdü. Genç kızın çığlık çığlığa kaldığı olayda sürücü “Korktunuz mu?” diyerek bir de dalga geçti. 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maganda çifti yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da motosiklet üzerinde maganda çift

İstanbul'da motosiklet üzerinde maganda çift

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

147
Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

255
İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

119
Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

163
İsrailli siyasetçiler de YPG/PKK'ya sahip çıktı

İsrailli siyasetçiler de YPG/PKK'ya sahip çıktı

120
Suriye'ye operasyonda öncelik 120 km'lik hat

Suriye'ye operasyonda öncelik 120 km'lik hat

89
Ete zam yolda

Ete zam yolda

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir