İstanbul trafiğinde çeşitli noktalarında ortaya çıkan motosikletli magandalara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak E-5 Karayolu’nda trafikte giden çiftten biri, motosikletin üstüne sırtüstü yatarak dakikalarca bu şekilde seyretti. Ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek magandalıkta sınır tanımayan genç sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN ÇİFT KAMERADA

Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen çift, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Atatürk Köprüsü’nde yoğunluktan yavaş bir şekilde ilerleyen araçların arasında defalarca makas attı. Trafiği çok kez tehlikeye düşüren çift, yaya ve araçlarla adeta dalga geçer gibi üstlerine sürerek kazaya davetiye çıkarttı. Beşiktaş’ta da ayrı ayrı motosikletlerle trafiğe çıkan çift, tehlikeli hareketlerine burada da devam etti.

İstanbul'da motosiklet üzerinde maganda çift ViDEO

GENÇ KIZ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Bir başka görüntüde ise, kız arkadaşını arkasına alıp motosikletle seyreden genç yine yayaların üstüne sürdü. Genç kızın çığlık çığlığa kaldığı olayda sürücü “Korktunuz mu?” diyerek bir de dalga geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maganda çifti yakalamak için çalışma başlattı.





