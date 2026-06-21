İstanbul'da motosikletlerdeki kaskları çalan şahıs tutuklandı
Beyoğlu ilçesinde park halindeki motosikletlerde bulunan kaskları çalan şahıs, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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1 Haziran Pazartesi ve 9 Haziran Salı günü İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hırsızlık olayı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosikletlerin üzerinde bulunan kasklar kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Polis ekipleri şüphelinin A.Y.D. olduğunu tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalarda şüpheli A.Y.D., 13 Haziran Cumartesi günü Çukur Mahallesi’nde gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y.D., 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)