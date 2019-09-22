İstanbul'da motosikletli gencin sürüklendiği an kamerada

Sabah saatlerinde cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Furkan Ş., trafik ışıklarında beklemeye başladı. Bir süre sonra yoluna devam eden genç sürücü, araçların arasından geçerek Eminönü istikametine doğru devam etti.

GİDON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ

Ancak motosikletli genç, yolun henüz bilinmeyen bir nedenle ıslanması sonucu gidon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Motosikletli ve kendisi metrelerce sürüklenen genç, hafif şekilde yaralandı.

İstanbul’da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza ViDEO

SÜRÜKLENEN MOTOSİKLETİN YANINA DOĞRU GİTTİ

Kazayı gören çevredeki sürücüler koşarak gencin yanına geldi. Genç ise eldivenlerini çıkarttıktan sonra sürüklenen motosikletlinin yanına doğru gitti.

KAZA KASK KAMERASINDA

Genç, sürücülerin yardımıyla motosikletini kaldırırken yaşadığı kaza ise kask kamerasına yansıdı.