taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7096
Euro
6.3174
Altın
1506.06
Borsa
100049.71
Gram Altın
276.287
Bitcoin
58189.07

İstanbul'da motosikletli magandalar kamerada

Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını dakikalarca tehlikeye atan magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

İHA | 20.09.2019 - 09:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi.

ZEYTİNBURNU'NDA MOTOSİKLETİN ÜSTÜNE YATARAK GİTTİ

Son olarak Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde motosikletli bir maganda, trafikte seyretmeye başladı. Bir süre sonra genç, motosikletin üstüne yatarak kilometrelerce seyretti. Sürücülerin şoke olduğu o anları kaydeden arkadaşı sosyal medyada yayınladı.

Şov yapan motosikletli magandalar

ŞİŞLİ'DE ELLERİNİ GİDONDAN ÇEKEREK SEYRETTİ

Şişli Harbiye Vali Konağı Caddesi üzerinde geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde seyreden başka bir maganda ise, benzin deposunun üzerine oturduktan sonra ellerini gidondan çekerek seyretti. Maganda bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da motosikletli magandalar kamerada

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE TEK TEKER GİDEN MAGANDA

Son olarak Haliç Köprüsü Edirne istikametinde geçtiğimiz cuma günü gece saatlerinde seyreden motosikletli başka bir maganda ise, araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Metrelerce bu şekilde giderek terör estiren maganda trafiği tehlikeye düşürdü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da motosikletli magandalar kamerada

İstanbul'da motosikletli magandalar kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

39
Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

401
Avcı'dan mağlubiyet özrü

Avcı'dan mağlubiyet özrü

149
ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

88
Erdoğan: Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayın

Erdoğan: Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayın

90
Akar'dan ABD'ye güvenli bölge açıklaması

Akar'dan ABD'ye güvenli bölge açıklaması

121
Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir