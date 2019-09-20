İstanbul'da motosikletli magandalar kamerada

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi.

ZEYTİNBURNU'NDA MOTOSİKLETİN ÜSTÜNE YATARAK GİTTİ

Son olarak Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde motosikletli bir maganda, trafikte seyretmeye başladı. Bir süre sonra genç, motosikletin üstüne yatarak kilometrelerce seyretti. Sürücülerin şoke olduğu o anları kaydeden arkadaşı sosyal medyada yayınladı.

Şov yapan motosikletli magandalar

ŞİŞLİ'DE ELLERİNİ GİDONDAN ÇEKEREK SEYRETTİ

Şişli Harbiye Vali Konağı Caddesi üzerinde geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde seyreden başka bir maganda ise, benzin deposunun üzerine oturduktan sonra ellerini gidondan çekerek seyretti. Maganda bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE TEK TEKER GİDEN MAGANDA

Son olarak Haliç Köprüsü Edirne istikametinde geçtiğimiz cuma günü gece saatlerinde seyreden motosikletli başka bir maganda ise, araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Metrelerce bu şekilde giderek terör estiren maganda trafiği tehlikeye düşürdü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı.