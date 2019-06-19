taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8809
Euro
6.5843
Altın
1346.76
Borsa
94218.7
Gram Altın
254.526

İstanbul'da narkotik operasyonu: 35 gözaltı

Esenler başta olmak üzere birçok ilçede düzenlenen operasyonlarda arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.

DHA | 19.06.2019 - 08:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri de destek verdi.

Narkotik polisinin daha önceden belirlediği adreslere saat 06:00 sıralarında eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyona Polis Helikopteri havadan destek verirken, Özel Harekat Timleri de operasyona katıldı. Baskın yapılan adreslerden biri de Esenler Nine Hatun Mahallesi 144 sokaktaki 5 katlı binaydı.

ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ YAPILDI

İki girişi olan binanın önüne gelen ekipler ikiye ayrılarak binanın iki girişinden de içeri girdi. İki daireye giren ekipler arama ve gözaltı işlemleri yaptı.

İstanbul'da narkotik operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul'da narkotik operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul'da narkotik operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul'da narkotik operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul'da narkotik operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul'da narkotik operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul'da narkotik operasyonu: 35 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar Türkiye'nin en ucuz ve en popüler yerlerini yazdı

Ruslar Türkiye'nin en ucuz ve en popüler yerlerini yazdı

11
İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

66
Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Milyonluk traktör fabrikasında yağma

43
Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor

Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor

38
Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

25
Obezite hastası adam hastaneye helikopterle gitti

Obezite hastası adam hastaneye helikopterle gitti

9
Bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü

Bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir