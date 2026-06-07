İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıklar ve insan hareketliliği, orman yangını riskini yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul Valiliği, geçmiş yıllarda Türkiye genelinde ve İstanbul çevresinde yaşanan büyük orman yangınlarını da dikkate alarak yeni tedbir kararlarını duyurdu.

Özellikle 2021 ve 2023 yazlarında farklı bölgelerde yaşanan geniş çaplı yangınlar, orman ekosisteminde ciddi kayıplara yol açmıştı.

Bu doğrultuda alınan kararlarla, benzer risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ORMANLARA GİRİŞLERE TARİHSEL YASAK

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul il sınırları içinde ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Karar, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındı. Yetkililer, yaz döneminde artan insan ve araç yoğunluğunun yangın riskini ciddi şekilde yükselttiğine dikkat çekti.

PİKNİK VE MESİRE ALANLARI KAPSAM DIŞI

Alınan kararda bazı alanlar istisna tutuldu. Belirlenen piknik ve mesire alanları, korular, tabiat parkları ve eko turizm bölgelerinde vatandaşların yürüyüş, spor ve piknik gibi faaliyetlerine izin verileceği bildirildi.

Ancak bu alanlar dışında kalan tüm ormanlık bölgelere girişler kesin olarak yasaklandı.

ATEŞ YAKMA VE TÜM YANICI FAALİYETLERE YASAK

Yeni düzenlemeyle birlikte ormanlık alanlarda mangal, tüp, nargile ve benzeri ateş kaynaklarının kullanımı tamamen yasaklandı.

Ayrıca köy ve kırsal bölgelerde anız yakma, bağ-bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılması gibi faaliyetlere de izin verilmeyeceği açıklandı. Bu tür ihlallerin ciddi idari ve adli yaptırımlarla karşılaşacağı vurgulandı.

ENERJİ HATLARINA VE SANAYİ TESİSLERİNE ÖZEL ÖNLEM

Karar kapsamında enerji nakil hatlarının geçtiği ormanlık alanlarda bakım ve denetimlerin artırılması istendi. BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ gibi kurumların riskli bölgelerde gerekli önlemleri alacağı ve gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacağı belirtildi.

Ayrıca orman sınırına yakın sanayi tesislerinin de yangın riskine karşı ek tedbirler alması zorunlu hale getirildi.

BELEDİYELERE VE KAYMAKAMLIKLARA GÖREV

Belediyelerin, orman kenarındaki çöp toplama alanları çevresinde koruma bantları oluşturacağı ve yangın söndürme araçlarını hazır bulunduracağı açıklandı.

İlçe kaymakamlıkları ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulacak ekiplerin denetimlerini artıracağı, olası ihlallerin anlık olarak takip edileceği bildirildi.

GEÇMİŞ YANGINLAR TEDBİRLERİ ARTIRDI

Türkiye, son yıllarda özellikle yaz aylarında büyük orman yangınlarıyla mücadele etti. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan geniş çaplı yangınlar binlerce hektar ormanlık alanın yok olmasına neden olurken, İstanbul çevresindeki ormanlarda da zaman zaman küçük çaplı yangınlar meydana gelmişti.

Bu olaylar, yerel yönetimleri daha sıkı önlemler almaya yönlendirdi.

KURALLARA UYMAYANA ADLİ VE İDARİ İŞLEM

Valilik, alınan kararlara uymayanlar hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde hem idari hem de adli işlem uygulanacağını duyurdu. Denetimlerin yaz boyunca aralıksız süreceği belirtildi.

İstanbul’da ormanların korunması için alınan bu yeni kararların, yangın riskini en aza indirmeyi hedeflediği ifade edildi.