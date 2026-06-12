Haberler 3. Sayfa

İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Silivri ilçesinde otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek araziyi sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA DHA
İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul'da korkutan yangın...

Silivri ilçesinde, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Halim Uluşahin Caddesi Aşıklar Tepesi mevkisinde otluk alandan yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek araziyi sardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)