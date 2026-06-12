İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Silivri ilçesinde otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek araziyi sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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İstanbul'da korkutan yangın...
Silivri ilçesinde, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Halim Uluşahin Caddesi Aşıklar Tepesi mevkisinde otluk alandan yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek araziyi sardı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)