İstanbul'da park halindeki aracı kundakladılar: O anları telefonla kayda aldılar

İstanbul Esenyurt'ta yüzleri maskeli iki şahıs, elinde benzin bidonuyla sokağa geldi.

Yaklaşık 5 dakika önce hastaneden gelen Tuncay Güneşli ise aracını park ederek evine çıktı.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Ardından park halindeki araçların yanına gelen şahıslardan biri, yanında getirdiği benzini araçların üzerine dökerek yaktı.

O sırada diğer kişi ise kundakçı arkadaşını videoya çekerken, araçların alev almasıyla hızla olay yerinden kaçtılar.

"ARABA YANIYOR KOŞUN"

Yangın, bir mahallelinin sesleri duyarak balkona çıkmasıyla fark edilirken "Araba yanıyor, koşun" demesi üzerine vatandaşlar hemen müdahale etti.

Kısa sürede yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

"BUNU YAPAN TERÖRİSTTİR"

Yangının ardından araçlar kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Araç sahibi Güneşli ise, "Bunu yapan teröristtir." diyerek şahısların bir an önce yakalanması için yardım istedi.

"ARABAYA BENZİN DÖKÜP YAKMIŞLARDI"

Yaşanan olayı anlatan araç sahibi Tuncay Güneşli, şu sözleri kullandı:

"Gece saat 02.00 sıralarında hastaneden geldim. Eve çıktım, 5 dakika geçti, tam yatacakken komşularımızdan biri ‘Tuncay abi koş araba yanıyor’ diye bağırdı. Dışarı çıktım, arabaya benzin döküp yakmışlardı.

Daha sonradan öğrendik ki şahıslardan biri yakıyor, diğeri de telefonla kayda alıyor. Hiç kimse ile bir düşmanlığımız, sorunumuz yok. Tüm komşularımızla aramız iyi, isterseniz herkese sorabilirsiniz.

Bu düpedüz bir terör olayıdır. İşin daha kötüsü komşumuz görmese, haber vermez ise bina yanacak. Binada 45-50 kişi yaşıyor, komşu bağırmasa hepimiz yanarak öleceğiz."