İstanbul'da polis uygulamasını gören servis sürücüsü aracını bırakıp koşarak kaçtı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Haramidere-Ambarlı Yolu üzerinde trafik polisi, sürücülere yönelik denetim başlattı.

Denetim sırasında bir servis şoförü, aracını park ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

ŞOFÖRÜN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Şoförü fark eden ekipler, şahsın peşine düştü.

Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ARACINDAN İNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu sırada trafik uygulamasını fark eden servis sürücüsünün aracından inerek kaçmaya çalıştığı, durumu fark eden ekiplerin ise şahsı kovalayarak yakaladığı anlar yer aldı.

EHLİYETİNİN SERVİS TAŞIMACILIĞINA UYGUN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından yakalanan şahsın ehliyetinin, servis taşımacılığı yapmaya uygun olmadığı ortaya çıktı.

BELGELERİ EKSİK

Öte yandan, SRC belgesinin yetersiz olduğu ve psikoteknik belgesinin de bulunmadığı belirlendi.

EHLİYETİ SÜRESİZ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Şahsa toplam 17 bin 67 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetinin süresiz olarak iptal edildiği öğrenildi.