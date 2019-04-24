İstanbul'da polisten kaçan şahıs 2 kişiyi yaraladı

Esenyurt’ta, 1 saat önce okul önünden çaldığı araçla polise yakalanan şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca, kaza ile bitti.

Hırsızlık şüphelisi, araçla kaçarken yol kenarındaki yayaya feci şekilde çarparak yaralarken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSLE ARABA HIRSIZI ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

Yaşanan olaydan bir saat önce bir okulun önünden üzerinde anahtarı bulunan aracı çalan şüpheli, Esenyurt’ta polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edildi. Araçla kaçmaya başlayan şüpheli şahıs ile polisler arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

Polisten kaçan şahıs 2 kişiyi yaraladı





2 YAYAYI EZDİ, POLİSE YAKALANDI

Yaşanan kovalamaca sonunda bir caddeye giren hırsızlık şüphelisi, araç ile yol kenarındaki 2 yayaya ve araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile vatandaşlardan biri ağır yaralanırken, şüpheli kaçmaya çalıştı. Araçtan hızla inen polis, çok geçmeden yaya bir şekilde şüpheliyi yakaladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiden durumu ağır olan vatandaşı hastaneye kaldırdı. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheli ise ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “Hırsızlık şüphelisi birisini polis kovalıyordu. Adam kaçarken bir araca vurdu, daha sonra yaya vurdu. Yoldan geçen vatandaştı.” dedi.



