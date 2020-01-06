İstanbul'da sabah-akşam yollar kilit

İstanbul'da haftanın her günü, sabah ve akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik çilesi, artmaya devam ediyor.

Özellikle mesai başlangıcı ve bitiş saatlerinde yüzde 80'lere varan yoğunluk artık sıradan bir hal almaya başladı.

SABAH-AKŞAM YÜZDE 80

İstanbul'da yoğunluk her iki yakada özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi.

Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İBB trafik yoğunluk haritası sabah mesai başlangıcında da yüzde 80'leri gösteriyordu.