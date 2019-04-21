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İstanbul'da 'seçim yenilenirse kime oy verirsiniz' anketi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması durumunda tercihini değiştirecek seçmenin yüzde 78'i 31 Mart'ta Cumhur İttfakı'na oy verenler.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 13:44..
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İstanbul'da 'seçim yenilenirse kime oy verirsiniz' anketi

31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'da Büyühşehir Belediye Başkanı'nın belli olması ve mazbatasını alması 17 gün sürdü. Sürecin sonunda CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olsa da seçimin tekrarlanması tartışmaları devam ediyor.

Bu tartışmalar sürerken MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Twitter hesabından seçimlerin tekrarlanması durumunda seçmenin tercihinin ne olacağını araştırdı.

OYUNU DEĞİŞTİRENLERDE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUKTA

"31 Martta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenirse tercihiniz değişir mi?" sorusuna ankete katılanların
-yüzde 84'ü değişmez
-yüzde 16'sı değişir derken;
-kararım değişir diyenlerin yüzde 78'i ise 31 Mart'ta İBB Başkanlığı seçimlerinde oyunu Cumhur İttfakı adayına verenler oluşturuyor.

SEÇMEN HİLE YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hile/usulsüzlük yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna;
-yüzde 61 hayır,
-yüzde 39 evet cevabı verdi.

SEÇİM YENİLENMEZ DİYENLER FAZLA

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileceğini, tekrar yapılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise ankete katılanların;
-yüzde 68'i hayır,
-yüzde 32'si evet cevabı verdi.

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