İstanbul'da Sıfır Atık Forumu heyecanı: 183 ülke geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi, küresel bir çevre politikası haline dönüştü.

Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler, 30 Mart'ı Dünya Sıfır Atık Günü ilan etti.

1-7 Haziran ise Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda; Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği'nin himayelerinde kapsamlı organizasyonlar düzenlenecek.

Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali başlıyor.

Aynı alanda 5-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Forumu düzenlenecek.

Sıfır Atık Forumu, tüm detaylarıyla Türkiye'yi dünyada farklı bir konuma taşıyan organizasyon olarak kayıtlara geçiyor.

183 ÜLKE İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Dünyadaki 193 ülkenin 183'ü Sıfır Atık Forumu'na katılmak üzere İstanbul'a geliyor.

100'den fazla bakan, 200'den fazla belediye başkanı, 8 eski devlet bakanı ve büyükşehirlerin üst düzey isimleri forumda yer alacak.

Sıfır Atık Forumu'nun paydaşları da oldukça dikkat çekici kurumlar: Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Dünya Bankası ve Davos.

İSTANBUL SIFIR ATIK BAŞKENTİ OLACAK

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Sıfır Atık Vakfı'nı hedefi; dünyada nasıl ekonomi konusunda bir forum yapıldığında akıllara Davos geliyorsa; iklim ve sıfır atık konusunda bir forum yapılacaksa akıllara İstanbul gelmeli.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI MARKASI: SIFIR ATIK HAREKETİ

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, dünyada Türkiye'nin uluslararası bir markası haline geldi.

İstanbul Sıfır Atık Forumu'nun açılışında Emine Erdoğan'ın bir konuşması olacak.

Forum kapsamında Türkiye'den 11 bakan, çeşitli organizasyonlarda mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Sıfır Atık Forumu'nun kapanış konuşmasını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

SIFIR ATIK FESTİVALİ

Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu'nun yanı sıra Sıfır Atık Festivali de düzenleniyor.

1 milyon kişinin katılması planlanan festivalde, katılımcılar için büyük sürprizler var.

ÜCRETSİZ KONSERLER

Sefo, Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Ceza, Buray, Poizi, Emre Aydın'ın ücretsiz konserleri olacak.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan ücretsiz konserlerin bilgileri, Sıfır Atık Vakfı'nın hesabından paylaşılıyor.

Konserlerin yanı sıra alanda sergiler, deneyim alanları, müze, yarışmalar ve gösteriler olacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATILIYOR

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, sürece dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünya Ekonomik Forumu gibi, Davos gibi farklı farklı paydaşların olduğu bir yapıya kavuştuk. 500'den fazla uluslararası paydaşla Sıfır Atık Forumu'nu yapıyoruz.

İkinci en büyük etkinliğimiz ise vatandaşlarımızla beraber kutlayacağımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın liderliğinde yapacağımız Sıfır Atık Festivali. Sıfır Atık Festivalimize 1 milyon hemşehrimizi bekliyoruz.

Burada konserlerimiz, etkinliklerimiz, atölye çalışmalarımız var. Temel hedefimiz, enerji verimliliğini bu topraklarda yaygınlaştırmak ve bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla ülkedeki enerji sarfiyatını aşağı çekmek ve Türkiye'de bir ilke imza attığımızın altını özellikle çizmek istiyorum.

4 GÜN BOYUNCA SİZİ NELER BEKLİYOR

Festivalimiz 4 gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap eden, birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak. Bu bağlamda sıfır atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak.

100'ün üzerinde sanatçımız geri ve ileri dönüşüm alanındaki çalışmalarını vatandaşlarımızla buluşturacak, çevre farkındalığını zihinlere nakledecek. Sıfır atık bilincini insanların hayatına nakşedeceğimiz müze çalışmalarımız olacak.

YTB ve TİKA'nın, uluslararası mutfaklarla alakalı çalışması olacak. Atıksız mutfak alanımızda, mutfakta sıfır atığın sırrını önereceğiz. Enerji verimliliğiyle alakalı bolca etkinlik yapılacak."